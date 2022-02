Spritbilist dømt for 8. OG 9. gang

En bilist fra Fyn har flere gange sat sig bag rattet med en høj promille, og det har nu ført til en fængselsdom.

En 56-årig mand har erkendt sig skyldig i to tilfælde af spirituskørsel og kørsel uden gyldigt kørekort, hvilket har ført til en dom på fire måneders ubetinget fængsel og en frakendelse af kørekortet i 10 år.

Han er blevet dømt i Retten i Odense for at have kørt spirituskørsel for 8. og 9. gang.

I samme ombæring blev han også dømt for at køre bil uden kørekort for 11. og 12. gang.

Det skriver Fyens.dk.

Gav skylden til kæreste

Da manden 1. april 2020 blev stoppet med en promille på 1.42, var det angiveligt fordi, han var blevet uvenner med sin kæreste, og derfor ønskede han at finde et andet sted at overnatte.

Men en promille på 1.42 opstår ikke af sig selv, og manden havde svært ved at huske præcis, hvor meget alkohol, han havde indtaget.

Han havde dog tidligere forklaret politiet, at han havde drukket ti pilsnere og syv guldøl.

Datteren kom ikke

21. februar skulle manden, ifølge Fyens.dk, hjælpe en kammerat med at ordne en bremse på en bil, og herefter skulle manden hentes af sin datter.

Hun mødte dog ikke op, og så tog han chancen og kørte selv.

Det fremgår ikke af artiklen, hvor høj mandens promille var, da politiet stoppede ham kl 7.45.

Udover fængselsdommen og de ti års ventetid på at generhverve kørekortet, skal manden betale sagens omkostninger.