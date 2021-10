Spritbilist flygtede fra livløs 11-årig: Slynget 48 meter væk

29-årig for retten tiltalt for trafikdrab – han fortalte efter ulykken, at han havde drukket 12 øl

Med en promille på over to og med 85 kilometer i timen påkørte en 29-årig mand en 11-årig pige og hendes lillebror, der var stået af deres cykler i græsrabatten på Skelstrupvej i Maribo.

Den 11-årige blev slynget 48 meter ud på en mark, hvor hun lå livløs og med livstruende kvæstelser, mens spritbilisten flygtede. Pigen døde morgenen efter ulykken. Hendes lillebror slap med overfladiske skrammer i hovedbunden.

Det fremgår af anklageskriftet mod den 29-årige mand, der torsdag stilles for Retten i Nykøbing Falster tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder, vanvidskørsel, flugt fra en ulykke og for at have udsat en modkørende bilist for fare under flugten.

Den 29-årige nægter sig skyldig, men da han blev fremstillet i grundlovsforhør dagen efter ulykken, der skete 23. april i år klokken 20.15, erkendte han sig skyldig, men ønskede ikke at udtale sig. Han blev anholdt på en landejendom.

De to søskende var stået af deres cykler i græsrabatten, da de blev ramt af varebilen. Den 11-årige pige blev slynget ind på en mark. Foto: Per Rasmussen

Drak 12 øl

Til betjentene, der anholdt ham, fortalte den 29-årige dengang, at han havde drukket 12 øl inden kørslen, og at han ’fortjente den hårdeste straf’. Hans promille blev målt til 2,02.

Tragedien skete, da familien var ude at gå tur med hunden. Forældrene gik ifølge et vidne, som Ekstra Bladet talte med dengang, i venstre side af vejen med hunden, mens de to søskende cyklede med hjelme i græsrabatten i højre side.

Børnene var stået af cyklerne, da spritbilisten kom kørende i en Renault-varevogn med mindst 85 km/t., hvor der må køres 50 km/t. Varebilen kørte ud i rabatten og ramte børnene. Der var hjulspor i græsrabatten fra varebilen, og på stedet lå den 11-årige piges knuste cykel, hendes sko og lyserøde cykelhjelm.

Forruden på varebilen blev knust, så da bilisten flygtede, kunne han intet se gennem forruden.

Kørte med hovedet ud af vinduet

Derfor kørte han i stedet med hovedet ud af sideruden mod Maribo. Cirka fem minutter efter ulykken kørte varebilen først midt på vejbanen i Østergade og straks efter helt over i modsatte vejbane, så en modkørende bilist måtte undvige til højre ad Refshalevej for at undgå et frontalt sammenstød med flugtbilisten.

Derfor er den 29-årige også tiltalt efter straffelovens § 252 om at have udsat bilistens liv og førlighed for nærliggende fare.

Bilisten, der undveg, er det eneste vidne under retssagen.

Anklager Iben Grønbæk går efter en længere fængselsstraf efter strafskærpelsen for vanvidskørsel og kræver den 29-årige frakendt førerretten ubetinget.

Han har siden ulykken siddet varetægtsfængslet i arresten i Storstrøms Fængsel.

Dommen ventes torsdag eftermiddag.