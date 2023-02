Spritbilist kørte galt og ramte træ

En 26-årig tysk mand kørte natten til lørdag galt i det centrale Hjørring og endte med at køre direkte ind i et træ.

Det skriver Nordjyske.

Forbipasserende overværede uheldet og ringede straks til politiet.

De de ankom, kunne de hurtigt konstateres, at manden havde fået for meget at drikke, og han blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel.

Den 26-årige tysker blev taget med på politistationen, hvor der ventede ham en straksbøde på 5000 kroner, skriver Nordjyske.

Derudover venter der også et efterspil, når det er på plads, hvilken promille manden kørte med.