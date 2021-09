Spritbilist påkører patruljevogn

En 24-årig kvinde blev fredag aften anholdt, efter at hun i formentlig beruset tilstand påkørte en patruljevogn i Ribe.

Det oplyser vagtchef John Christiansen ved Syd- og Sønderjyllands Politi tidligt lørdag morgen.

Episoden fandt sted klokken 22.13 på Koldingvej i den sønderjyske by, da to betjente i en patruljevogn var ude for at tage sig af et andet færdselsuheld.

- De holder med udrykningen tændt, men bliver så påkørt bagfra af en spritbilist, siger vagtchefen.

Patruljevognen holdt i den kvindelige bilists vognbane og fik mindre skader.

Ingen personer kom til skade ved uheldet, og da bilisten pustede i et alkometer, kunne politiet umiddelbart konstatere, at hun var påvirket af alkohol.

Derfor blev hun anholdt. Hun er lørdag morgen løsladt igen, men fortsat sigtet for spirituskørsel.

Hun har desuden fået taget en blodprøve for at fastslå, hvad hendes promille nøjagtigt har været på tidspunktet for uheldet.