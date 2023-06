Spritbilist slingrede afsted

Bilisten var tæt på at køre ind i andre og gjorde stop for at købe øl

Onsdag aften slingrede en bilist afsted i omegnen af Sæby.

Det opdagede en opmærksom borger, som tilkaldte ordensmagten.

'Bilisten kørte slingrende med vekslende hastigheder og var tæt på at køre ind i andre bilister,' oplyser Nordjyllands Politi i døgnrapporten.

Men i stedet for at parkere bilen, valgte hun at holde ind ved en tankstation, hvor hun købte øl.

Politiet rykkede ud til området og fandt bilisten på sin bopæl i Sæby. Her fik hun lov til at puste i et alkometer.

Testen viste, at hun var påvirket af alkohol, i en grad der oversteg den tilladte grænse.

Hun blev derefter sigtet for spirituskørsel og anholdt, så hun kunne få taget en blodprøve.