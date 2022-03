Spriteksplosion på kollegie

En kvinde er blevet kørt til hospitalet efter en spriteksplosion på et kollegie i Kongens Lyngby

Politi, brandvæsen og ambulancefolk har lørdag eftermiddag været til stede ved Kampsax Kollegiet i Kongens Lyngby efter et uheld med sprit, der førte til en eksplosion.

Det oplyser vagtchef hos Nordsjællands Politi Flemming Hansen til Ekstra Bladet.

- Jeg ved ikke, hvad der er sket, men der er noget sprit, der er eksploderet af en eller anden årsag, siger han.

Vagtchefen fortæller, at eksplosionen er sket i et køkken på kollegiet, og at en kvinde er blevet kørt til Rigshospitalet med ambulance.

Hvorvidt der er tale om en beboer på kollegiet, er man ikke klar over på nuværende tidspunkt. Politiet er fortsat til stede på kollegiet.

Ekstra Bladet følger sagen.

