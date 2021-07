Spritny Tesla bryder i brand

En helt ny 2021-model af Tesla Model S Plaid brød i brand i Haverford, Pennsylvania i USA tirsdag aften lokal tid, mens chaufføren sad bag rattet.

Det bekræfter brandinspektør ved Lower Merion Township Fire Department, Charles McGarvey, til NBC News.

Bilejerens advokat fortæller til mediet, at ejeren havde opdaget, at det røg fra bagenden af bilen, og da ejeren forsøgte at komme ud, ville bilen ikke låse op.

Derfor var ejeren nødt til at tvinge sig ud af bilen, da låsen ikke lod til at fungere.

Efter han havde forladt bilen, begyndte den at bevæge sig, mens den blev omgivet af flammer.

To hold brandmænd måtte arbejde på stedet i mere end tre timer for at slukke ilden, fortæller brandinspektøren til NBC News.

Ifølge NBC News kan der blive brugt lige i underkanten af 95.000 liter vand til at slukke elektriske brande i elbilers batterier. Til sammenligning bruges der omkring omkring 1100 liter vand til at slukke en brand i en forbrændingsmotor.

Flere udfordringer end forventet

NBC News skriver, at Tesla-skaberen Elon Musk i april fortalte udviklingen af den nye Tesla Model S Plaid havde medført 'flere udfordringer end forventet', og at det ville 'kræve en del udvikling for at sikre, at batteriet i den nye model S og X var sikkert'.

Det fortalte han i podcasten Joe Rogan Experience.