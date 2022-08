Sprøjtet med WC-rens og kvalt: Afgørelsen er faldet

Et nu tidligere kærestepar står tiltalt for at have myrdet en mand med indsprøjtninger med WC-rens, tæsk og kvælning

RETTEN I AALBORG: En 23-årig kvinde og en 36-årig mand, der tidligere dannede par, er kendt skyldige i et brutalt drab og røveri mod en 45-årig mand, som den kvindelige tiltalte har beskrevet som sin tidligere sugardaddy.

Det har et enigt nævningeting i Retten i Aalborg netop afgjort. Sagen fortsætter efter en pause, hvor forsvarerne taler med deres klienter, med en gennemgang af personlige oplysninger og strafprocedure.

Den kvindelige tiltalte er iført en grøn top med stropper og hvide bukser med håret sat i en halv hestehale, mens den mandlige tiltalte er iført en sort sweater. Han kiggede lidt ned på tilhørerbænkene, da han kom ned, mens den kvindelige tiltalte kiggede frem for sig og ikke ned på tilhørerbænkene, hvor hendes forældre sidder.

Ingen af dem reagerede synligt på kendelsen.

Retten lægger efter bevisførelsen til grund, at begge de tiltalte var til stede i lejligheden i forbindelse med, at offeret blev påført de dødelige skader, og at parret begge tog aktivt del i kvælningen af offeret.

Retten mener ikke, at der er klarlagt, om det var meningen fra starten, at offeret skulle dø, men at det må lægges til grund, at det undervejs i mishandlingen, som stod på over flere timer, blev klart for dem begge, at det ville blive udfaldet. Efter drabet forsøgte parret at gøre lejligheden ren, før de skaffede offerets bil af vejen og siden tog på hotel sammen.

Parret er også dømt for røveri i forening, fordi der blev overført 10.000 kroner fra offerets konto til kvindens konto via MobilePay enten umiddelbart før eller efter dødsfaldet.

Offeret var en 45-årig mand, der blev mishandlet med tæsk, knivstik og indsprøjtninger med WC-rens og brintoverilte, før han på voldsom vis blev kvalt med et bælte i en lejlighed i Aalborg. Kæresteparret har begge erkendt, at de var til stede i lejligheden, men nægter sig hver især skyldige i drab og peger på hinanden.

Drabet skete 30. april sidste år. Manden blev meldt savnet, da han ikke kom hjem til sin mor til flæskesteg som aftalt.

Da politiet sporede sig frem til lejligheden, hvor den kvindelige tiltalte boede, skaffede de sig adgang til lejligheden. Og her så de en lejlighed, der var sølet ind i blod flere steder og fandt liget pakket ind i sorte affaldssække og gaffatape.

Drabet skete i en lejlighed på Ørstedsvej i Aalborg. Foto: René Schütze

Den 36-årige har i retten ikke lagt skjul på, at han stadig elsker sin medtiltalte højt, selvom hun gjorde det forbi med ham nogle måneder efter, de blev fængslet.

Den 36-årige tog hele skylden i starten af efterforskningen, men ændrede den, efter at deres forhold stoppede. Kvinden har dog også ændret sin forklaring siden starten af efterforskningen.

I retten forklarede den 36-årige tiltalte, at han tog skylden indledningsvist, fordi han ville skåne sin kæreste for at komme i fængsel, men at han senere nåede frem til, at det ikke gav mening. Læs mere om parret her.

Ville tage skylden

Kvinden har alene erkendt, at hun sprøjtede WC-rens og brintoverilte i offeret, men ifølge hende på ordre fra kæresten, som var jaloux og kontrollerende. Ellers har hun skudt skylden på den medtiltalte.

Det tiltalte par var flyttet sammen i kvindens lejlighed i Aalborg samme måned, som drabet skete. De mødte hinanden på datingsiden Badoo. Foto: René Schütze

Den mandlige tiltalte erkender, at det var ham, der lokkede offeret i en fælde ved at udgive sig for at være den nu 23-årige kvinde og fik ham ud til lejligheden. Og herefter erkender han at have tæsket offeret og stukket ham med kniv, men siger, at det var kvinden, der kvalte offeret med et stofbælte.

Mishandlingen, sagde han, skyldtes, at han ville hjælpe sin unge kæreste, som havde fortalt ham, at hun var blevet udsat for et seksuelt overgreb anstiftet af offeret, der havde filmet det og derfor havde en klemme på hende.

Om det overhovedet er sket, er ikke bakket op af andre oplysninger, og det er ikke noget, der er meldt til politiet.

Den 36-årige understregede dog, at han ikke følte sig mindre skyldig end sin tidligere kæreste og nu medtiltalte, fordi han ikke gjorde noget for at forhindre drabet.