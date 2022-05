Sprutdommer selv anholdt i spiritussag

En gigantisk brøler.

John Lipscombe, som er dommer i Austin, blev anholdt for at køre i påvirket tilstand lørdag aften.

Det skriver New York Post.

Lipscombe leder selv sager imod lovovertrædelser i forbindelse med spirituskørsel, og nu er han altså selv på anklagebænken for selv samme forseelse.

Dommeren havde drukket to glas rom med cola, inden han satte sig ind i sin bil og kørte til et hotel i Austin.

Politiet blev tilkaldt, da Lipscombe angiveligt ville parkere på en p-plads, der allerede var optaget.

Han indrømmede, at han havde indtaget et par drinks, men at det ikke var for at blive fuld.

At køre bil med med alkohol i blodet er en såkaldt 'mindre' forseelse ifølge loven i Texas, som kan resultere i både bødestraf eller kort fængselsstraf.

John Lipscombe har været dommer i byen Travis County, som ligger i det sydlige Texas, siden 2011.