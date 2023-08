Spurgte betjent inden knivoverfald: - Er det ham fra fjernsynet?

RETTEN I NYKØBING FALSTER (Ekstra Bladet): En fængselsbetjent kan meget vel ende med at have indflydelse på, hvad afgørelsen bliver i dag, hvor fire mænd sidder tiltalt for grov vold efter angiveligt at have overfaldet livstidsdømte triplemorder Cornelius Bach, tidligere James Schmidt, i Storstrøm Fængsel tidligere på året.

Ifølge anklageskriftet skulle de fire medfanger den 26. marts i år omkring klokken 18.20 være gået ind i cellen med fangen og lukket døren.

Her skulle den ene, en 34-årig mand, have indledt overfaldet med ordene: 'Vi smadrer dig, og vi slår dig ihjel', og 'vi ved hvem du er, vi har set programmet, og hvis du ikke fortæller os sandheden, så slår vi dig ihjel', hvorefter de alle slog, sparkede og stak livstidsfangen med en smørkniv.

Mandag gav den 34-årige, der er kørestolsbruger efter at have fået amputeret benet, sin egen forklaring.

Her benægtede han, at han havde truet Cornelius Bach. Den 34-årige slog i samme omgang fast, at han ikke kendte til livstidsfangens dom, da episoden skulle have fundet sted, hvilket de andre tiltalte også hævder.

Det eneste, han kendte til, var, at fangen havde forklaret, han var dømt efter et slåskamp i byen, hvor en person efterfølgende afgik ved døden.

Men ifølge en fængselsbetjent, der er fastknyttet afdeling C4 i Storstrøm fængsel, skulle den 34-årige mand inden overfaldet have spurgt særligt interesseret ind til Bachs baggrund.

'Er det ham fra fjernsynet?'

Fængselsbetjenten indleder sin forklaring på vidnepladsen med at bekræfte, at han var på arbejde 26. marts, og at han var kommet frem til cellen, efter en indsat trykkede på nødknappen.

Den unge betjent beskriver herefter, at han tidligere på dagen havde en samtale med den 34-årige kørestolsbruger. Her var han blevet spurgt ind til de andre indsatte på afdelingen.

- Var der nogle bestemte indsatte, tiltalte spurgte ind til? spørger anklager Charlotte Skovmand.

- Ja, det var Cornelius, han spurgte ind til, svarer fængselsbetjenten hurtigt.

Fire indsatte er tiltalt for at have overfaldet Cornelius Bach tilbage i marts 2022. Privatfoto

Den 34-årige tiltalte havde herefter ifølge fængselsbetjenten spurgt, om Cornelius Bach havde et andet navn, hvilket fængselsbetjenten ikke havde svaret på.

- Er det ham fra fjernsynet? havde den 34-årige herefter spurgt, ifølge fængselsbetjenten.

Den 34-årige tiltaltes spørgsmål til fængselsbetjenten henviser muligvis til, at Malene Hasselblad, der var datter til et af drabsofrene, Inez Hasselblad, medvirkede i programserien 'Seriemordene på Østerbro'.