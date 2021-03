Vivian Anita Alexandru delte billede af brændende dukke med statsministerens ansigt og risikerer lang fængselsstraf - havde jeg kendt til risikoen, ville jeg have ytret mig anderledes, siger hun nu

Hendes verden har slået en kolbøtte, og havde hun vidst, hvad hun i yderste konsekvens risikerede, da hun delte et billede af en brændende dukke med et billede af statsminister Mette Frederiksens ansigt, ville hun have udtrykt sig anderledes.