Alle er kommet sikkert ud, men politiet beder stadig folk om at udvise forsigtighed

Tirsdag aften er der udbrudt brand i en industribygning på Balderbuen i Hedehusene.

Der har været tilkaldt en ambulance til stedet, men aller er sluppet ud uden skader.

Sådan lyder det fra vagtchef ved Vestegnens Politi Brian Holm.

- Der er en del røgudvikling på stedet, siger han til Ekstra Bladet.

Vagtchefen har efterfølgende sendt et tweet ud om politiets arbejde. Her lyder det blandt andet, at folk i nærheden af industribygningen skal 'lukke døre og vinduer'.

