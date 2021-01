Stadig et mysterium: Hvem mishandlede Carli?

Det var en weekend i september, at den drægtige fjordhest Carli på tragisk vis måtte aflives, efter at hendes ejer Stina Myrholm fandt hende svært mishandlet i hendes boks på Holbæk Rideskole.

Allerede i efteråret tiltrak mishandlingen sig opmærksomhed både i og uden for hesteverden.

For hvem er den mand, der i tre timer påførte Carli så voldsomme skader i endetarmen, at hun efterfølgende måtte aflives?

Politi: - Hjælp os!

I januar, et nyt år, ved Stina Myrholm det stadig ikke.

- Jeg kan ikke få sat et punktum for det. Jeg har accepteret, at hun ikke er her mere.

- Han er jo et sygt menneske, lyder det fra Carlis ejer over telefonen.

Stina og Carli før den brutale mishandling. Privatfoto

Obduktionsrapport klar

Hverken en overvågningsvideo udsendt af politiet eller en dusør på 60.000 kroner har givet pote i jagten på mishandleren.

Mishandler på fri fod: Udlover dusør på 60.000 kr.

I stedet har Stina Myrholm modtaget obduktionsrapporten fra dyrlægen, som Ekstra Bladet også har set.

- Dyrlægen fortalte, at hun havde dødspletter på sin lever og milt, fortæller hun.

- Så hun var allerede ved at lukke ned, da vi fandt hende.

Carli blev otte år. Privatfoto

Lyspunkter

Men alt er ikke mørkt.

Politiet har nemlig været i stand til at opsnappe et dna-spor. Dog er dna'et blandet sammen med Carlis, og det gør det sværere for politiet at lave en direkte sammenligning med andet dna.

Det andet lyspunkt står ude foran Stina Myrholms hjem. Nemlig hesten Haley.

- Heste er ligesom hunde, de bliver en del af ens familie, siger Stina Myrholm, som understreger, at Haley alligevel ikke helt kan fjerne sorgen over Carli.

- Jeg gør mig ingen forhåbninger om, at de finder gerningsmanden. Det der med at blive skuffet hele tiden ... Det er fandeme hårdt.

Politiet: Ingen konkret mistanke Midt- og Vestsjællands Politi oplyser i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet, at man fortsat ikke har nogle mistænkte i sagen: 'Sagen er fortsat under efterforskning, og alle indkomne tips/oplysninger bliver undersøgt til bunds,' skriver politiet. De oplyser også, at det ikke er lykkedes at identificere gerningsmanden på videoovervågningen. - Dusøren på 60.000 er der stadig, fortæller Stina Myrholm. Et initiativ i hesteverdenen samlede yderligere 6500 kroner til dusøren, men efter vejledning fra politiet valgte Stina Myrholm, at pengene i stedet skal gå til en ridekonkurrence til ære for Carli: - Carli var bare så glad en hest. Så pengene skal bruges til at gøre andre glade, siger Stina Myrholm.