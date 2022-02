Stadig på fri fod

Politiet i København har fået 'en håndfuld henvendelser' i en brutal sag om en sagesløs borger, der blev stukket ned ved Sortedam Dossering.

Henvendelserne er kommet ind, efter at de onsdag frigav overvågningsbilleder og video af en mand, som de formoder er gerningsmanden.

- Det er gode kvalificerede henvendelser, der har givet os noget at arbejde videre med, siger politikommissær Peter Kamp til Ekstra Bladet.

Overvågningsbillede af en mand, politiet formoder er gerningsmanden. Foto: Politiet

Blandt henvendelserne er der også bud på, hvem manden kan være. Men endnu er ingen anholdt, og politiet understreger, at de fortsat gerne vil have oplysninger fra borgerne.

Den dramatiske begivenhed fandt sted torsdag den 20. januar klokken cirka 19.30. En 47-årig mandlig cyklist passerede gerningsmanden, og umiddelbart efter blev den 47-årige stukket med to knivstik. Han var i livsfare, inden hans tilstand i løbet af natten stabiliserede sig. Sagen vurderes som drabsforsøg.

Ifølge politiet var overfaldet umotiveret.

- Der er ikke noget i vores efterforskning, som peger i en anden retning, siger Peter Kamp.

På de offentliggjorte overvågningsbilleder kan man se en mand, som politiet formoder er gerningsmanden. Han blev kort før drabsforsøget set i Ravnsborggade, og kort efter knivstikkeriet blev han set i løb ned ad Sankt Hans Gade i retning mod Sankt Hans Torv.

En times tid senere blev han endnu en gang set i Ravnsborggade og Sankt Hans Gade.

Selvom politiet formoder, at han kan være gerningsmanden, kan det ikke udelukkes, at han kan være et vigtigt vidne i sagen.

Han beskrives som 25-30 år, cirka 170 centimeter høj og spinkel, lysebrun i huden. Derudover har han kort, mørkt hår og talte engelsk.