Stadig sporløst forsvundet

Politiet havde den store indsats i gang tirsdag i eftersøgningen af en 55-årig mand, der har været væk i lidt over en måned.

Her indsatte de blandt andet såkaldt vandsøgshunde i området ved Haderslev Havn i jagten på manden, som politiet har offentliggjort et billede af, men ikke har fortalt navnet på.

- Det er et ønske fra familien, at mandens navn ikke offentliggøres. Det har politiet i dette tilfælde respekteret, sagde leder af Syd-og Sønderjyllands Politis hundeafdeling, politikommissær Jan Rebsdorf til Ekstra Bladet i går.

Kommunikationsmedarbejder Mads Dollerup-Scheibel oplyser, at eftersøgningen ikke bar frugt, og der er ikke umiddelbart planlagt yderligere eftersøgninger.

- Vi reagerer på nye henvendelser i sagen, men vi har umiddelbart ikke andre steder, vi mangler at lede, siger han.

Vandsøgshundene blev sat ind i eftersøgningen af den 55-årige første gang i oktober måned i området ved Haderslev Havn, men i stedet for at finde den 55-årige, som man ledte efter, fandt man i stedet en afdød 50-årig mand, som ikke var meldt savnet.

Og det er grunden til, at hundene først genoptog eftersøgningen i går. At man skulle være sikre på, at hundene ikke fik færten af den mand, der blev fundet sidst.

Hundene kan enten sejle med ud på en båd eller afsøge på land i vandkanten, oplyste Jan Rebsdorf i går.

- Det er et helt nyt og meget effektivt redskab, vi kan gøre brug af. Vi søger nu dels i det samme område, dels længere ude i Haderslev Fjord, da et findested kan være længere væk end forudset på grund af strømforholdene i fjorden,

Den 55-årige mand har været forsvundet i lidt over en måned, og det vækker bekymring hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Politiet er bekymret for, hvad der kan være sket med den 55-årige, da han ikke har givet livstegn fra sig i en måned. Vi frygter, at han kan være udsat for en ulykke, siger politikommissær Jan Rebsdorf.

