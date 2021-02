Stak af fra dansk fængsel: Fanget efter syv år

En dengang 24-årig mand stak af under udgang fra fængslet i 2013. Nu er han fanget efter syv år

I 2013 stak en 24-årig mand af under udgang fra fængslet i Nørre Snede, hvor han var indsat.

Nu er han efter syv år anholdt i Spanien og skal afsone de resterende to år af sin dom.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Stak af

Den dengang 24-årige mand var i gang med at afsone en dom på to år og otte måneders fængsel for blandt andet besiddelse af en skarpladt pistol og kokain.

Efter otte måneders afsoning stak manden dog af, mens han var på udgang fra fængslet i Nørre Snede, og det lykkedes ikke politiet at finde manden igen.

Det er de dog lykkedes med nu.

'Eftersøgningsbunkerne samler bestemt ikke støv. I det her tilfælde dukkede der nye oplysninger op, som indikerede, at den efterlyste befandt sig i Barcelona. Vi fik udstedt en europæisk arrestordre og orienteret de spanske myndigheder,' siger politikommisær Frederik Sundtoft fra politiet i Herning i pressemeddelelsen.

Anholdt i Spanien

De nye oplysninger gjorde, at spansk politi kunne anholde manden i Barcelona 3. november sidste år.

I februar tog betjente fra Midt- og Vestjyllands Politi så til Spanien for at hente ham, hvor de fik ham udleveret i lufthavnen, så han kunne komme med dem hjem til Danmark.

Den nu 31-årige mand er derfor nu tilbage i fængslet i Nørre Snede, hvor han skal afsone de resterende to år af sin dom.

- Får han nogen tillægsstraf for at stikke af?

- Det gør han nok. Vi har sigtet ham for at stikke af i sin tid, og den sag kører sin gang. Men hvor meget ved jeg ikke, den skal først gennem systemet.

- Det vil formentlig ikke blive en voldsom tillægsstraf. Det forestiller jeg mig ikke, siger Frederik Sundtoft til Ekstra Bladet.