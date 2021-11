Stak af fra motorcykelbetjente på tunet knallert

To betjente måtte give fortabt og smide motorcyklerne under en eftersættelse af en ung mand på knallert

En 18-årig mand stak tirsdag eftermiddag af fra to motorcykelbetjente i Ødum ved Hadsten.

Den unge mand sad på en knallert og gassede op, da han så betjentene. Det blev starten på en længere eftersættelse, hvor knallerten undervejs nåede over 100 km/t - altså en hel del over de tilladte 45 km/t.

Det fortæller Østjyllands Politi i dagens døgnrapport.

Sparkede ud mod betjent

Undervejs blev den 18-årige noteret for adskillige færdselsovertrædelser, herunder kørsel på cykelsti, manglende tegngivning og kørsel frem for rødt.

Han overholdt heller ikke sin vigepligt og var absolut ikke interesseret i at politiets anvisninger.

Det viste han blandt andet ved at lave et styreudslag og sparke ud mod den ene motorcykelbetjent, da betjenten på et tidspunkt kom op på siden af ham. Det resulterede i et bøjet sidespejl på motorcyklen, skriver politiet.

Måtte opgive eftersættelse på mark

Det lykkedes på et tidspunkt begge betjente at komme op på hver sin side af den hurtige knallert, men heller ikke det fik manden til at stoppe. I stedet fortsatte han ind over en mark med betjentene i hælene.

Det bløde og smattede føre var dog mere, end politiets motorcykler kunne klare, så efter 500 meter måtte betjentene smide motorcyklerne og fortsætte til fods, mens den tunede knallert ufortrødent fortsatte hen over marken og gennem både skov og eng.

Anholdt på motorvejen

Det lykkedes til sidst politiet - med hjælp fra en gruppe jægere og deres hunde - at finde frem til den 18-årige, som havde smidt knallerten ved et vandløb og efterfølgende havde søgt mod motorvejen, hvor politiet kunne samle ham op.

Til politiet forklarede manden, at han stak af, fordi han godt vidste, at knallerten var ulovlig og derfor ville blive beslaglagt, hvis de fik fingre i ham. Han fortalte samtidig, at han ved en anden lejlighed havde målt en tophastighed på 148 km/t.

Sigtet for adskillige forhold

Knallerten blev som ventet beslaglagt, og den 18-årige blev - foruden de mange færdselsforseelser - sigtet for kørsel uden førerret til stor knallert, kørsel på en ikke-indregisteret knallert, manglede forsikring og for at have ændret knallerten til at kunne køre væsentligt hurtigere end det tilladte, skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.