Stak af fra politiet: Mand fisket op af vandet

Betjentene skulle bare vente på, at han blev træt af at være i vandet

Der blev formentlig trådt en del vande, da en mand gjorde et ihærdigt forsøg på at slippe af med politiet.

For det var noget af en våd deroute, han var på søndag tidlig eftermiddag i Nørrekaas på Bornholm.

Det hele startede ved byens Kvickly.

Her fortæller vagthavende hos Bornholms Politi til TV 2 Bornholm, at de - på baggrund af anmeldelse fra supermarked - havde anholdt en person, som ikke rigtigt kunne opgøre sig ordentligt. Han valgte dog at stikke af fra politiet.

Fisket op

Og der valgte han den lidt mere utraditionelle måde.

For af sted gik det. Ned til Nørrekaas Lystbådehavn, hvor han sprang i vandet, skriver mediet, der samtidig kan oplyse, at manden smed tøjet, mens han svømmede rundt.

Det var klokken omkring 13.45, at det hele startede for manden og først 15.16 blev han hevet op af vandet.

- Han er lige blevet fisket op. Vi var nødt til at lave sådan en knibtangsmanøvre for at få ham ind. Vi havde en politihund på den ene side, og så havde vi kystredningstjenesten med en politimand på den anden side. Men han blev ved med at undvige, og til sidste hoppede kystredningstjenesten i vandet og fik bjærget ham op, siger vagthavende til Bornholms Tidende.