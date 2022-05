Stak af med kokain: Blev jagtet af narkoliga

En 54-årig mand blev jagtet af den narkoliga, han selv var en del af, da han stak af med en større mængde kokain.

Det er kommet frem under en retssag ved Retten på Frederiksberg, hvor der mandag faldt dom. Den 54-årige Oscar Alfredo Ruidiaz blev idømt ti års fængsel, mens den 40-årige Ugur Kaan Bezirgan fik otte års fængsel.

Organisationens bagmand - den 33-årige Yousef Bashir Sundoo - fik den strengeste straf på 16 års fængsel for at stå bag håndteringen af over 60 kilo kokain.

Da dommeren oplæste straffen for den 33-årige, faldt en kvinde om på tilhørerpladserne og måtte hjælpes på benene af de øvrige tilhørere.

Stak af med seks kilo

Under sagen er den 54-årige blevet omtalt som 'kok', og hans opgaver bestod i at modtage og fortynde kokainen. På et tidspunkt valgte han at stikke af med seks kilo kokain og en kokainpresser.

Det var politiet udvidende om, da de skyggede den 40-årige til et møde med den 33-årige bagmand i industriområdet Avedøre Holme.

Her skred politiet til anholdelse og opdagede efterfølgende, at de på krypterede såkaldte Encrochat-telefoner eftersøgte den 54-årige med navn, adresse og cpr-nummer.

Duoen brugte særdeles avanceret sporingsudstyr til at finde 'kokken', men nåede ikke at finde frem til ham, før de selv blev anholdt.

Cirka et halvt år senere kunne politiet også anholde den 54-årige.

Det var ligeledes på Encrochat, at politiet fandt billeder af narkotika, korrespondance om leveringer samt noter, der ifølge politiets opfattelse var regnskaber over indsmugling og opblanding af kilovis af kokain.

Forholdene strakte sig tilbage til oktober 2019. Sagen er en del af den efterforskning, som politiet har døbt Operation Hugin. Den trækker tråde til flere af Københavns rocker- og bandegrupperinger.

Fandt indemurede kontanter

Det ledte politiet på sporet af over fire millioner kr. i kontanter, som var vakuumpakket og muret inde i en kældervæg i en etageejendom på Frederiksberg, som den 33-årige havde adgang til. Pengene er sammen med kokain, andre værdigenstande og sporingsudstyret konfiskeret ved dommen.

- Denne sag er et godt eksempel på, hvordan kriminelle har anset det for at være sikkert, når de har anvendt krypterede platforme som Encrochat. Jeg er tilfreds med, at retten er enig i, at korrespondancerne herfra kan indgå i sagen som et bevis, og at der kunne domfældes for den omfattende handel med kokain, siger specialanklager Rasmus von Stamm fra NSK.

Den 33-årige har anket dommen. Den 40-årige og den 54-årige har udbedt sig betænkningstid.