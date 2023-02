Stak fængselsbetjent med tandbørste: - Gambler med sikkerheden

Ved du noget om sagen eller den indsatte, så kontakt Ekstra Bladet her.

Det var en indsat med banderelationer, der sad på den særlige fokusafdeling på Enner Mark Fængsel nær Horsens, der lørdag ifølge sigtelsen stak en fængselsbetjent gentagne gange i halsregionen med en tilvirket tandbørste og forsøgte at bide en fængselsbetjent.

- Det er noget, der påvirker alle i Kriminalforsorgen lige nu. Det er en helt ekstraordinær situation. Det er vigtigt for mig at sige, siger direktør i Kriminalforsorgen, Ina Eliasen.

Drabsforsøget skete ifølge Ekstra Bladets oplysninger, da to fængselsbetjente ville hente den 24-årige indsatte ind fra en gårdtur.

- Det, folk tænker, er, hvordan kan sådan en mand have sådan et våben?

Annonce:

- Det kan jeg også godt forstå, og derfor har vi også øget sikkerheden på mange af vores fængsler lige i øjeblikket, og vi har øget fokus på lige præcis de her ting for at forbygge, at det sker andre steder, siger Ina Eliasen og bekræfter, at det sker som reaktion på weekendens voldsomme overfald.

Det altoverskyggende spørgsmål er, hvordan det kunne ske.

- Hvis en indsat vælger for eksempel at reagere helt uventet uhensigtsmæssigt, så kan det være rigtig svært at gøre noget ved. Det er nogle særligt tunge indsatte, der sidder på de her afdelinger, og derfor kan sådan nogle ting ske. Og det er klart, at når det sker på den her måde, og det bliver så alvorligt, så kigger vi selvfølgelig dybt ned i, er der noget, vi bliver nødt til at gøre på en anden måde for at forebygge, at det sker igen, siger Ina Eliasen.

Ekstra Bladet har talt med en person med indgående kendskab til fængselssystemet, som kalder en tilspidset tandbørste en 'klassiker' som våben i fængselsmiljøet.

Her ses et eksempel på en tilvirket tandbørste fra et dansk fængsel. Privatfoto

Annonce:

Politiet er i gang med at efterforske sagen, og den indsatte blev søndag varetægtsfængslet i et lukket grundlovsforhør frem til 13. marts. Han tog forbehold for kære.

Ina Eliassen bekræfter, at den indsatte sad på fokusafdelingen, hvor der generelt sidder mange banderelaterede og personer, der kan være meget uadreagerende og måske har gjort andre ting i andre fængsler.

- Så det er nogle tunge indsatte, der sidder der, som vi har ekstra sikkerhed omkring, og som vi er ekstra forsigtige omkring, siger Ina Eliasen.

- Er der sket en fejl i forbindelse med den måde, man har set på hans farlighed på, siden det her kunne ske?

- Lige nu er den konkrete sag under efterforskning ved politiet. Og når den er færdigefterforsket, kommer vi til at kigge dybt i både det, politiet har afdækket og det, vi selv kan se. Og først derefter kan vi sige, om der er et eller andet. vi skulle have gjort anderledes eller skal gøre anderledes næste gang.

Sydøstjyllands Politi siger, at de ikke har yderligere oplysninger i sagen med henvisning til de lukkede døre.

Ifølge direktøren for Kriminalforsorgen, Ina Eliasen tilbyder de blandt andet psykologbistand og støtteforløb, også hvis familiemedlemmer har brug for det, når der sker så alvorlige ting som i weekenden på Enner Mark.

Annonce:

Forbundsformand Bo Yde Sørensen er stærkt kritisk over, at afdelingen, hvor den indsatte sad, var nedposteret med én mand, da overfaldet skete

- Det er uhørt, for dem, der sidder på den her fokusafdeling, er blandt de værste, som vi har siddende i de danske fængsler. Det er jo derfor, de er sat for sig selv på den afdeling. Det er for at holde styr på dem, siger han.

- Man kan selvfølgelig ikke sige, om det var gået anderledes, hvis ikke der var blevet fjernet en mand. Men jeg mener, at man gambler med medarbejdernes sikkerhed, hvilket vi gentagne gange har advaret imod.

Direktør i Kriminalforsorgen, Ina Eliassen, bekræfter nedposteringen.

- Kan du sige, hvilket betydning det har haft for, at det her skete?

- Jeg kan sige, at generelt hænger bemandingen og sikkerheden sammen. Det er helt givet. Og vi har lavet den bemanding, vi har, fordi vi mener, at det er den sikkerhedsmæssige rigtige.

- Når man nedposterer, så er der alle mulige andre opgaver, man kan fjerne for stadig at opretholde den sikkerhed, vi synes, der skal være. Så jeg kan sige generelt, så er det rigtigt, at bemanding og sikkerhed hænger sammen, men i den konkrete sag kan jeg ikke sige det endnu, før vi har fået endevendt det hele.

Tæsket og fyret: Lønnen var også lort

31.768 kr om måneden: Lorteløn