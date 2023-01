Stak kvinde tre gange: Nu er han dømt

Da politiet i oktober ankom til en adresse i den nordvestlige del af Randers fandt de en 35-årig kvinde i kritisk tilstand.

Hun var blevet stukket tre gange med en kniv, og en 42-årig mand blev ved ankomsten anholdt og sigtet for drabsforsøg. Han havde desuden taget kvælertag på hende.

Nu - tre måneder senere - er han ved Retten i Randers blevet blevet idømt tre og et halvt års fængsel for vold og knivstik.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Tilståelsessag

Der er tale om en tilståelsessag.

Han var tiltalt for legemsangreb af særlig farlig karakter under særdeles skærpende omstændigheder.

Han blev desuden også kendt skyldig i at have stjålet to nummerplader i Hadsten et par dage inden overfaldet på kvinden.

Den dømte erkendte og blev fængslet efter dom uden protest. Han forblev varetægtsfængslet efter dom, skriver politiet.