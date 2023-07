Stak mand ihjel: 38-årig mand skyldig i drab

En 38-årig mand fra Aabenraa er skyldig i drab.

Det har et nævningeting ved Retten i Sønderborg afgjort mandag.

Drabet fandt sted i maj sidste år, hvor den 38-årige ifølge retten stak ham med en kniv på den dræbtes adresse i Padborg.

Efterfølgende blev den 38-årige mand anholdt på gerningsstedet, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge JydskeVestkysten var de to mænd samboer. Tiltalte har selv påstået, at han agerede i selvforsvar.

På liget fandt man under obduktionen 32 læsioner, hvoraf 14 var knivstik.

Mediet skriver desuden, at den drlbte var diagnosticeret mentalt retarderet og spastisk lammet i arme og ben.

Manden blev desuden fundet skyldig i at have truet den nu afdøde og to andre personer på livet med en kniv i november 2021.

Manden har gennem hele sagen nægtet sig skyldig.

I morgen, tirsdag, skal retten tage stilling til straffens længde, skriver politiet i pressemeddelelsen.