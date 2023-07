Stak sin behandler ihjel: Blomster og breve ære for ofre

Det hvirvlende kaos af massivt politiopbud, ambulanceudrykning og travle teknikere er erstattet af en larmende stilhed ved Psykiatrisk Center Glostrup, da Ekstra Bladet ankommer til stedet lørdag eftermiddag.

Bag bygningen, der ligger omgivet af et større skovområde, svæver og hvisker trækronerne i takt med sommervinden. Enkelte biler holder på parkeringspladsen, og fra tid til anden ser man silhuetter gå forbi gennem glasset ind til centeret.

Ude foran indgangen er buketter i flere farver anbragt med rødderne bundet i plastikposer med vand. Ved siden af en blomsterbuket ligger et lukket kort, kun med enkelte synlige antydninger af en håndskreven besked.

En prydende blomstersamling og tændte lys, til ære for de tre ofre, der fredag blev stukket ned med kniv.

Tidlig lørdag eftermiddag var indgangen til Psykiatrisk Center Glostrup prydet med farvelige blomsterbuketter og tændte lys. Foto: Kenneth Meyer

En mandlig medarbejder på stedet er fortsat indlagt på hospitalet med kvæstelser. Det andet offer, en kvinde blev udskrevet igår.

Mens det tredje offer, læge Mariann Stenberg, afgik ved døden fredag som følge af knivlæsionerne.

Sigtet: Hun skulle dø

Klokken 12:45, cirka 35 minutter efter knivoverfaldet, blev en 41-årig mand anholdt et stykke fra gerningsstedet. Gerningsvåbnet, en 30 centimeter lang kniv, blev fundet smidt i buskadset ikke langt derfra.

Manden blev ved et grundlovsforhør i Retten i Glostrup sigtet for drab og drabsforsøg og varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.

Manden erkender knivdrabet på sin behandler Mariann Stenberg og grov vold på de to andre medarbejdere. Ifølge hans forklaring under retsmødet, ønskede han, behandleren skulle dø.

Der var et stort opbud af politi og teknikere på stedet. Foto: Kenneth Meyer

- Det er fordi, hun er der kun for at provokere og ødelægge min behandling. Jeg sagde, hun (drabsofferet, red.) skulle gå på pension, men det ville hun ikke, sagde han med hævet stemme over for retsformanden, tydeligt frustreret og forvirret over situationen.

Manden blev kort ført væk, mens der blev taget stilling til dørlukning på anklagerens opfordring. Et ønske, der ikke blevet imødekommet af retsformanden.

Da den 41-årige blev ført tilbage til vidneskranken for at forklare sig, gemte han grædende ansigtet med armene sænket over hovedet.

Ni år gammel behandlingsdom

Knivoverfaldet skete på Retspsykiatrisk Ambulatorium ved Psykiatrisk Center Glostrup på Brøndbyøstervej.

Her er patienterne ikke indlagt, men kommer for at modtage ambulant behandling, som de er blevet dømt til at modtage, fordi de har begået kriminalitet.

Under grundlovsforhøret kom det frem, at manden har en behandlingsdom fra januar 2014.

- Dommen er ni år gammel (behandlingsdom fra 2014), nu skal der være ro på. Jeg har oplevet lort i otte år. Derfor skete det her, sagde manden under grundlovsforhøret.

Udover behandlingsdommen blev manden også anholdt og sigtet 10. juni i Albertslund i år for flere voldsforhold, trusler, hærværk og ulovlig besiddelse af kniv.

Bistand til dræbt læges kolleger

I forbindelse med knivdrabet på Mariann Stenberg vil Lægeforeningen nu rette fokus mod at yde bistand til de af lægens kolleger, som måtte have brug for opfølgning eller rådgivning.

Det skriver foreningens formand, Camilla Rathcke, i et skriftligt svar til Ritzau.

- Jeg håber inderligt, at alle berørte i denne ulykkelige sag får alt den hjælp, de har brug for, skriver hun. Også hos fagforbundet FOA er man enig i, at der skal tages hånd om det personale, der er påvirket af situationen.

- Det er frygteligt og tragisk, at det her sker igen. Endnu et drab på en ansat i psykiatrien. Det, der bare ikke må ske, siger Tanja Nielsen, formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA, i en pressemeddelelse.

Begge giver udtryk for, at mange af sagens omstændigheder fortsat er uklare.

Men efterhånden som myndighederne får klarlagt, hvad der er sket, vil Lægeforeningen og FOA søge at rette fokus på, hvad man kan gøre for at forebygge situationer som denne i fremtiden.

- Uanset de nærmere omstændigheder ved overfaldet og drabet, er det vigtigt, at vi får sat gang i den ti-årsplan for psykiatrien, siger Tanja Nielsen i pressemeddelelsen.