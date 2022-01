Britt Palmgrens 53-årige mand er sigtet for drab efter, at hun på brutal vis blev frarøvet livet lørdag aften. Hans nære ven er dybt rystet

Manden, der sent lørdag aften skar halsen over på den 50-årige Britt Kaiser Palmgren, var ’vildt forelsket’ i sin hustru. Det fortæller en nær ven til den 53-årige, som nu er sigtet for det bestialske drab i Ebeltoft.