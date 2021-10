Stak sin mand: 'Med lidt held bløder han ihjel'

66-årig kvinde er blevet idømt fængsel på livstid for at stikke sin mand ned

- Jeg indrømmer det hele. Jeg stak ham, fordi han er en agressiv bølle og væmmelig. Jeg har fået nok.

Sådan lød det fra 66-årige Penelope Jackson, da hun en aften i februar blev anholdt i sit og ægtemanden David Jacksons hjem i Somerset, England.

Da en betjent oplyste hende, at hun var anholdt for drab, svarede hun 'godt'.

Selfie af Penelope Jackson og manden David Jackson i et tilsyneladende mere lykkeligt øjeblik. Han var hendes fjerde ægtemand. Privatfoto

Kom op at skændes

Fredag fik kvinden en livstidsdom for at slå sin mand ihjel. Hun kan tidligst blive prøveløsladt om 18 år.

Penelope Jackson har hævdet, at den 78-årige ægtemand var voldelig, og at han den aften i februar ødelagde hendes fødselsdagsmiddag ved at nedgøre hende.

Parret havde spist en gourmet-middag, og parrets voksne datter og svigersøn var med på Zoom på grund af Corona. Forældrene begyndte at skændes, men virkede til at være faldet ned, inden zoom-arrangementet sluttede, har datteren forklaret.

Senere ringede David Jackson dog til alarmcentralen efter at være blevet stukket af sin kone. Hun stak igen, mens han talte med operatøren, og da hun for tredje og sidste gang borede kniven ind i kroppen på ham, skreg han af smerte.

Så overtog hun røret og sagde: 'Jeg har dræbt min mand, eller jeg har forsøgt, fordi jeg har fået nok'.

Og tilføjede 'med lidt held bløder han ihjel.'

Parrets datter har ifølge BBC sagt, at hele hendes verden brød sammen, da politiet i februar bankede på hendes dør med nyheden om, at hendes far var død, og hendes mor var anholdt.

- Jeg mistede ikke bare min far, men også min mor. Mit liv forandrede sig for evigt.

- Jeg har mistet den mand, jeg så op til og elskede. Jeg har mistet den mand, som altid var der for mig uanset hvad, sagde Isabelle Potterton, som også understregede, at hun stadig elsker sin mor, men deres forhold bliver aldrig det samme.

- Jeg ved, mor er her, men hun er ikke den person, jeg kendte.