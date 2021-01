Stak tre ofre ned med bambusspyd

Under en fest en tidlig morgen i en lejlighed på Vesterbro i København gik en 41-årig mand, ifølge tiltalen, amok med et bambusspyd og stak tre af sine gæster ned.

Den ene reddede kun livet takket været en akut operation på Rigshospitalets traumecenter.

Bambusspyddet bestod af en bambuspind, hvor der var monteret knive i begge ender. Den ene kniv havde en klinge på 17,5 centimeter, den anden 27 centimeter.

Den 41-årige, der nægter sig skyldig, stilles torsdag for et nævningeting i Københavns Byret, tiltalt for to drabsforsøg og grov vold begået med bambusspyddet.

Den første gæst blev ramt en gang i brystet, men kniven ramte brystbenet og efterlod en flænge på tre-fire cm. Han skyndte sig at flygte fra lejligheden. Den anden gæst fik afværget og blev ramt i højre hånds tommelfinger.

Stukket i hjertet

Den tredje gæst blev stukket i brystet, og denne gang gik bambusspyddet gennem brystbenet og ramte hjertet med en stiklæsion på tre centimeter i venstre hjertekammer, så gæsten var tæt på at dø. Han fik også to snitlæsioner på højre underarm.

Ofrene er i alderen fra sidst i 20´erne til cirka 40 år. De skal alle afhøres som vidner under retssagen.

Den 41-årige har været mentalundersøgt, men er egnet til en almindelig fængselsstraf. Han var formentlig påvirket af kokain under episoden, der skete 23. februar sidste år klokken 06.45.

Han er også tiltalt for at have handlet med kokain i området ved Gammel Kongevej i København. Politiet fandt kokain, kontanter, to digitalvægte og 200 'pølsemandsposer'.

I tiltalen indgår også flere bilkørsler i narkopåvirket tilstand.

Retssagen varer i fire dage og dommen ventes 9. marts.