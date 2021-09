Stak ung kvinde ihjel: - Jeg ville ikke gøre hende noget

Erkender drab og at have sat ild til liget. Han hævder, det skete efter et samleje, der gik galt

RETTEN I NYKØBING FALSTER: En 19-årig mand hulkede sig torsdag igennem sin forklaring på, hvorfor han stak den 18-årige Sandra Berg Jensen ihjel med mindst ti knivstik på Kirsebærplantagen i Nyråd på Sydsjælland og satte ild til hendes lig.

Det skete 3. april i år mellem klokken midnat og 00.32.

Den drabstiltalte hævder, at han stak sit offer ihjel efter et samleje, der gik galt.

Sandra Berg Jensen blev stukket ihjel. Foto: Per Rasmussen

- På et tidspunkt rejser hun sig op og siger, at hun vil ringe efter politiet. Så tager jeg den her kniv. Jeg ville bare få hende til at gå væk fra døren og få hende til at forstå, at jeg ikke ville gøre hende noget.

- Så stak jeg hende, sagde han, før han brød fuldstændig sammen, og anklageren bad om en pause.

Den 19-årige er iført en sort skjorte med en pæn jakke over. han har brunt hår med lysere striber.

Han erkender at have dræbt Sandra Berg Jensen og efterfølgende sat ild til liget med brandbare væsker, men han nægter at have sat andre menneskers liv i fare ved at have sat ild til lejligheden.

Det kan koste et par år mere på straffen.

Forinden lød hans forklaring, at han og den 18-årige kvinde tidligere havde haft samleje et par gange, herunder noget, der inkluderede knive.

Tog stoffer

Den pågældende aften havde han været i byen, hvor han blandt andet havde taget kokain, ecstasy og hash, og da han sad i bussen på vej hjem tænkte han, at han ikke gad hjem.

Derfor endte han med at ringe til Sandra Berg Jensen, som han havde talt med tidligere på dagen. Hun var i lejligheden på Kirsebærplantagen og sagde, at han gerne måtte komme derhen.

Ifølge hans forklaring endte de hurtigt i soveværelset, og han forslog, at han hentede en kniv, som han lagde på kommoden.

Han sagde, at hun på et tidspunkt bad ham tage kvælertag på hende, men at hun senere 'bliver bange for det og oprørt' og siger, at han skal stoppe.

Senere gør han det samme igen. Ifølge hans forklaring fordi hun beder ham gøre det.

- Anden gang, jeg gør det, reagerer hun meget voldsomt på det. Hun bliver meget bange og vred. Vi stopper samlejet. Hun råber af mig, og jeg råber af hende, forklarede han hulkende.

- Jeg ville ikke gøre hende noget…, sagde han.

Her er tiltalen Den nu 19-årige J. er tiltalt for: - at have dræbt en 18-årig kvinde i en lejlighed i Kirsebærplantagen i Nyråd på Sydsjælland 3. april i år mellem klokken 00.00 og 00.32, i det han med en kniv med en bladlængde på 22,5 centimer stak hende ikke under ti gange på kroppen, herunder flere gange i brystet, hvilket medførte, at offeret afgik ved døden. - at have sat ild til liget ved antændelse af brandbar væske, så liget påførtes store brandskader. - at have udsat andre beboere i ejendommen for overhængende fare, idet han tændte ild til brandbare væsker i lejlighedens soveværelse, hvorfra ilden bredte sig i lejligheden Vis mere Vis mindre

Han beskrev det som, at det sagde klik.

- Der gik noget galt inden i mig. Som jeg ikke har kontrol over på en eller anden måde, sagde han.

Foto: Per Rasmussen

Sagen kan muligvis afgøres på en dag, men der er også afsat en retsdag 4. oktober, hvis det ikke er tilfældet. Der er tilsagt to vidner, herunder en brandefterforsker.

Tidligere ungdomspolitiker

Den tiltalte har tidligere været ungdomspolitiker, men blev ekskluderet fra en lokalafdeling af et ungdomsparti på grund af 'upassende opførsel'.

Han blev anholdt på en adresse i Langebæk og erkendte de faktiske omstændigheder under grundlovsforhøret, men nægtede at have haft forsæt til drab og til at sætte ild til liget af pigen.

Ekstra Bladet talte efter drabet med den 18-åriges mor, der var efterladt i dyb sorg.