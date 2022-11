Stalker anholdt i går: Dømt i dag

Allerede dagen efter anholdelsen kunne en 24-årige mand modtage sin dom. Det blev en straksdom på 40 dages fængsel for stalking, skriver Anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Den hurtige eksekvering skyldes at manden gentagende gange har taget kontakt til sin ekskæreste, på trods af et politi-tilhold, der betyder at han ikke må kontakte hende.

Forholdene skulle være begået i Måløv og Hedehusene på Sjælland.

Politisk fokus

Netop stalking har været et område, der har trukket politisk opmærksomhed.

1. januar 2022 trådte ny lovgivning i kraft, der skulle styrke indsatsen mod stalking. Blandt de i alt 14 initiativer, der blev vedtaget fra udspillet 'Bedre hjælp til ofre for stalking' var en særskilt stalking-paragraf i straffeloven, ligesom der blev etableret specialiserede teams i stalking i politikredsene.

Også en ny IT-løsning til fremsøgning af stalking-sager og underretning af Kriminalforsorgen ved overtrædelse af tilhold, var blandt de tiltag, der blev vedtaget.

- Vi har ikke været gode nok til at håndtere sager om stalking, og der er brug for en langt mere helhedsorienteret indsats. Derfor er der nu etableret specialiserede teams i alle politikredse, der blandt andet skal koncentrere sig særskilt om stalking for at styrke efterforskningen af de her sager, udtalte daværende justitsminister Nick Hækkerup (S) i forbindelse med udspillets vedtagelse i 2021.

