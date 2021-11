Stangvissen kvinde sad fast i hæk

En 76-årig kvinde er blevet taget for spirituskørsel to dage i træk

En ældre kvinde fra Skive-området er særdeles glad for at køre hurtigt - særligt efter at have indtaget lidt for store mængder alkohol.

Det kan politiet konkludere, efter at de to dage i træk har taget den 76-årige kvinde for spirituskørsel.

Mandag aften klokken 20.23 kunne flere vidner berette til politiet, at en kvinde var kørt ind i en hæk ved en parkeringsplads på Dalgas Alle i Skive centrum.

Kørt ind i hæk

- Da patruljen kom frem, kunne betjentene se, at hun var kørt ind i en hæk, og bilen sad fast. Hun sad og gassede op og lavede hjulspin, da hun forsøgte at komme derfra. Hun havde forsøgt så meget, at der kom røg op fra motoren, forklarer Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive til Tv Midtvest.

Kvinden havde ifølge politiet en promille 'betragteligt over det tilladte'.

Dagen forinden havde politiet stoppet selvsamme kvinde, da hun bragede afsted med alt for høj hastighed ved Ahornvænget.

Alt for høj promille

Her viste både alkometertesten og blodprøven en alt for høj promille.

Ifølge Niels Bach er det ganske usædvanligt, at politiet stopper en spritbilist i den alder - særligt to dage i streg. Grundet den høje promille står hun nu til at miste sit kørekørt.

