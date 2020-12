Staten kræver kunst konfiskeret i sag mod håndværkere

En håndværker risikerer blandt andet at måtte undvære kunst, designermøbler, et Rolex-ur samt kontanter, hvis han findes skyldig i en straffesag om moms og skat.

23 billeder af Michael Kvium og syv værker af Kurt Trampedach står på ønskelisten over værdier, som kræves konfiskeret. Det fremgår af et anklageskrift fra Københavns Politi.

Mureren har som direktør i et firma i Storkøbenhavn snydt statskassen for mere end to millioner kroner i moms og cirka 4,6 millioner kroner i skat og arbejdsmarkedsbidrag, lyder påstanden.

Det er specialanklager Susanne Bitsch, der skal føre sagen.

- Anklagemyndigheden er meget opmærksom på at få beslaglagt værdier i økonomiske sager. Hvis den tiltalte bliver dømt, og hvis værdierne konfiskeres, kan de bruges til betaling af erstatning til erstatningsparter i sagen, forklarer hun.

Politiet har fået beslaglagt blandt andet 1,6 millioner kroner på en bankkonto, kan man læse i anklageskriftet.

Manden skal ikke sidde alene på anklagebænken. Han får selskab af en tømrer, der i sit firma på Sjælland skal have unddraget det offentlige for mere end 5,5 millioner kroner.

Også tømrerens hustru samt direktørerne i et stilladsfirma og et byggefirma er sat under tiltale.

Nogle af de tiltalte har i kraft af deres arbejde naturligt skullet udfærdige fakturaer. Men en del er fiktive, påstår anklagemyndigheden.

De over 100 falske fakturaer handlede for eksempel om udlejning af mandskab, nedrivning og bortkørsel af affald, lyder det.

I andre tilfælde blev der slet ikke skrevet fakturaer. I løbet af et år skal mureren have købt ydelser af et stilladsfirma for 2,1 million kroner, men det foregik altså sort, hævdes det.

De tiltalte nægter sig skyldige. Hovedpersonerne, hvoraf én tidligere har fået negativ omtale i pressen om mulig momssnyd, er beskyttet af navneforbud.

I den kommende straffesag er der ikke kun fængsel, tillægsbøder samt konfiskation af kunst og andre værdier på spil.

Alle fem kræves frakendt retten til at deltage i ledelse af en erhvervsvirksomhed. Desuden skal retten afgøre, om en 43-årig mand skal have forbud mod at drive tømrervirksomhed og mod at udleje mandskab.

Københavns Byret ventes at behandle sagen efter sommerferien.