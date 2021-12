Statsadvokaten: 178 års fængsel er ikke nok

Straffen var ikke hård nok, da 14 mænd fra en albansk mafia-organisation blev idømt samlet 178 år og syv måneders fængsel i Københavns Byret.

Nu har statsadvokaten i København anket dommen til Østre Landsret med påstand om, at 13 af de 14 tiltalte skal dømmes i fuldt omgang efter anklageskriftet:

Nemlig for indsmugling og salg af i alt ni tons kokain. Det er Danmarks hidtil største narkosag.

Samtidig kræver statsadvokaten at straffene for 12 af de 14 dømte skal skærpes.

'Den skaldede'

Den 43-årige hovedmand i 'Operation Goldfinger' - kendt som 'den skaldede' - fik maksimalstraffen på 20 års fængsel inklusive en norsk dom på otte måneders fængsel.

Så han kan ikke få en hårdere straf. Men han skal dømmes for ni tons kokain - og ikke kun de 920 kilo, som byretten dømte ham for, mener statsadvokaten.

Frifindelsen af en 44-årig mand er ikke anket, og det er dommen over en 23-årig 'mindre fisk', der fik to år og ni måneders fængsel, heller ikke.

I byretten bad anklagerne om en samlet straf på 238 års fængsel, heraf 20 år til hver af de fire hovedmænd.

Dømte kræver frifindelse

Allerede ved domsafsigelsen 15. december ankede de dømte til frifindelse, så Østre Landsret skal nu til at finde et kæmpe retslokale til ankesagen og en masse retsdage i kalenderen.

Københavns Byret brugte 64 retsdage på 'Goldfinger-sagen' fra december 2020 til december 2021 - og ankesagen i landsretten får formentlig samme omfang. Den endelige dom falder næppe i 2022.

10 af de dømte er albanere og alle blev udvist for bestandigt. Det samme blev en svensk statsborger og en statsborger i Kosovo.

Københavns Byret kaldte den albanske organisation for et 'særdeles professionelt og velorganiseret netværk', men var ikke enig i anklagemyndighedens beregninger af, hvor meget kokain der blev indsmuglet til Danmark og solgt videre her i landet og i Sverige og Norge.

Kokainen holdt en styrke på cirka 80 procent, og ifølge anklagerne blev der indsmuglet 4,5 tons, der blev blandet op med fyldstof til ni tons og solgt.

Byretten mente, at mængden var mindre, og at kokainen blev blandet i forholdet 4:1, så fire kilo indsmuglet kokain blev blandet op til fem kilo.

Hælere løsladt

Tre af de dømte fik hver fire et halvt års fængsel for at have håndteret 25 millioner kr. af udbyttet, der blev vekslet gennem to souvenir-butikker i København.

Men de var tiltalt for at have medvirket til indsmuglingerne af kokain, og det forsøger statsadvokaten nu at få dem dømt for i landsretten med krav om 12-14 års fængsel til hver.

Efter dommen i byretten blev de tre hæleri-dømte løsladt, fordi de havde siddet varetægtsfængslet siden juni 2019, så straffene på fire år og seks måneder stort set var afsonet til normal prøveløsladelse.

'Goldfinger-ligaen' smuglede kokain med seks biler, der var indrettet med avancerede og fjernstyrede skjulte rum. Kokainen blev kørt ind fra Tyskland, Holland og Belgien.

Udbyttet i danske kroner blev vekslet til euro i Polen, og den 44-årige indehaver af et busselskab er tidligere idømt fire års fængsel for at have transporteret 30 millioner kr. af udbyttet til Makedonien. Pengene antages senere at være investeret i Albanien i fast ejendom, biler og en kyllingefarm.

Alle de dømte er fortsat beskyttet af navneforbud, men Østre Landsret skal efter nytår tage stilling til, om det skal ophæves under ankesagen.