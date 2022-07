Kontroversiel dansk leder af kristen frikirke nægter sig skyldig i anklager om at have smuglet skydevåben over grænsen fra Mexico til USA

Ekstra Bladet

- Torben Søndergaard. Ja. Han er hos os. Det bekræfter en talsmand for det fængsel i Florida, som i to uger har haft den danske missionær og leder af frikirken 'The Last Reformation' indespærret i en isolationscelle.

Den 45-årige prædikant søgte for tre år siden politisk asyl i USA efter at have mødt massiv kritik for sine metoder med dæmon-uddrivelser hos børn og sin forkyndelse af det kristne budskab i Danmark.