Sten kastet fra motorvejsbro: Tre teenagere mistænkt

Nordjyllands Politi rykkede søndag aften ud til motorvejsbroen ved Kridtsvinget i Aalborg efter anmeldelse om stenkast.

Og nu er der nyt.

For politikommissær ved Nordjylland Politi Henrik Kjær Hansen bekræfter over for TV 2 Nord, at man har tre mistænkte i sagen, som alle er under 18 år.

- Jeg kan ikke komme ind på, hvem de mistænkte er, men det, jeg kan sige om det, er, at der er tre mistænkte i sagen for nu, og alle tre er mindreårige, fortæller han til mediet.

Han påpger samtidig, at den konkrete sag bliver efterforsket som en fareforvoldelse, og der er strafferammen op til otte år.

Ramte bil

Det var en kvindelig bilist, der anmeldte forholdet. Hun havde kørt under broen, da hendes bil blev ramt af en genstand, der så ud til at være blevet kastet fra broen.

Der blev set mennesker på broen på det tidspunkt, hvor bilen blev ramt.

Ved politiets ankomst fandt betjente en genstand, der lignede en sten eller et stykke asfalt. De kunne ligeledes konstatere, at der var buler på kvindens bil.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Nordjyllands Politi.