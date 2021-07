Stenkast nummer 100 i Sydsverige rammer dansk bilist

Sagen om danske bilister, der rammes af stenkast i Sydsverige, har rundet en trist milepæl. Bilist nummer 100 er blevet ramt af stenkast på motorvejen E65 mellem Malmø og Ystad.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT tirsdag formiddag.

Også denne gang var det en dansk bil, som blev ramt. Det skete ved Skurup, hvor stenen ramte forruden, men manden i bilen kom ikke til skade og kunne køre videre.

Det er anden dag i træk, at en dansk bilist er blevet udsat for stenkast på E65. Siden foråret har politiet i Skåne fået adskillige anmeldelser om stenkast mod danske bilister.

Det er på motorvej E65 på strækningen mellem Skurup og Ystad, at de danske biler er blevet ramt, og så har det tidligere været fremme, at der har været et enkelt tilfælde på E6.

E65 går mellem Malmø og Ystad og bruges af blandt andre danskere, som skal med færgen til Rønne, som afgår fra Ystad.

Politiet vurderer ifølge TT, at det i stort set alle tilfælde har været biler på danske nummerplader, som var på vej til og fra færgen til Bornholm. Det drejer sig om omkring 95 procent af tilfældene, lyder det.

Enkelte gange er svenske biler blevet ramt.

Efterforskningen af sagerne har ifølge politiet høj prioritet, og der er blandt andet blevet sat droner i luften. Der var et ophold i meldingerne om stenkast, men i denne uge ser det altså ud til, at der igen bliver kastet med sten.

Politiet har en idé om, hvorfor der bliver gået efter danskere, men politiinspektør Ewa-Gun Westford fra politiet i Skåne vil over for det svenske nyhedsbureau ikke komme med spekulationer om et muligt motiv i medierne.

Hos Bornholmslinjen, der sejler mellem Ystad og Rønne, ser man med stor alvor på sagen.

Kommunikationschef Jesper Maack oplyser til Ritzau, at man beder bilister, der har været udsat for at blive ramt af sten, standse og anmelde det til svensk politi med det samme.

- Vi ved godt, det er stressende, fordi man skal nå en færge. Men vores budskab er, at man bør stoppe med det samme og bruge den tid, der tager at få det anmeldt, så svensk politi kan få undersøgt sagen.

- Så gør vi alt, hvad vi kan, for at hjælpe kunden med at booke en ny afgang, siger Jesper Maack.