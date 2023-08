Stenkast på motorvej: Politiet efterlyser vidner

Fyns Politi efterlyser vidner i sager om stenkast.

To bilister på Fynske Motorvej oplevede nemlig at blive udsat for stenkast ved afkørsel 58b Middelfart søndag eftermiddag, oplyser vagtchefen til TV 2 Fyn.

- Meldingen lyder, at der står fire-fem unge drenge med cykler oppe på motorvejsbroen ved Jyllandsvejs og kaster, hvad vi formoder er, småsten på bilerne, siger vagtchef Sten Nyland til tv-stationen.

Vil høre fra folk på Jyllandsvej

Bilisterne kunne ikke beskrive drengene nærmere over for politiet, og derfor håber politiet på, at andre har oplysninger om, hvad der kan være sket.

Ordensmagten vil specifikt gerne høre fra vidner, der har været på Jyllandsvej.

Hvis man har oplysninger i sagen, bedes man kontakte Fyns Politi på telefon 114.