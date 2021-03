Stevns-drabet: Dokumentar afslører nyt

Den drabsdømte Thorsten Thomsens advokat kræver ham løsladt, efter TV 2-dokumentar sår tvivl om tidspunkt for drab på 22-årig

Den tidligere fængselsbetjent Thorsten Thomsen blev i 2013 idømt 14 års fængsel for drabet på den 22-årige mekaniker Anders Mark Hansen.

Han har hele vejen igennem nægtet sig skyldig. Ni år inde i afsoningen har der dog vist sig lys i mørket for den i dag 42-årige mand.

Det sker, efter at der ifølge ham er kommet afgørende nye oplysninger frem i en dokumentar, som i øjeblikket vises på TV 2.

I afsnit fire af serien 'Drabet i skoven' vurderer flere fremtrædende retsmedicinere nemlig, at det er usandsynligt, at drabet kan have fundet sted på det tidspunkt, som dommen lægger til grund.

- Vi sendte i går en ansøgning til Den Særlige Klageret om at få genoptaget sagen, siger hans forsvarsadvokat, Mikkel Holm Nielsen, til Ekstra Bladet.

Anders kvalt: Mishandlet i timevis Anders Mark Hansen blev dræbt på bestialsk vis. Privatfoto Anders Mark Hansen var på det nærmeste maltrakteret til ukendelighed, fordi han efter at være blevet dræbt blev slæbt i et tov efter sin bil. Anders Mark Hansen blev først tævet og sparket, og der blev trampet på hans hoved, og han blev efterfølgende kvalt med plasticstrips eller lignende om halsen eller ved hængning. To mænd, der på gerningstidspunktet var 27 og 33 år, var tiltalt for drabet. Selvom den ene, Thorsten Thomsen, var stærkt invalideret på grund af rygproblemer og afhængig af to krykker, fandt også Østre Landsret alene ham skyldig i manddrab. Den anden tiltalte, som i dag er 36 år, blev frifundet for drab, men dømt for medvirken til vold af særlig grov karakter. Landsretten satte straffen på fire år ned til to års fængsel. Vis mere Luk

Ifølge både by- og landsret fandt drabet sted 2. marts omkring klokken 18.

Men det bestrider Danmarks måske mest erfarne retsmediciner, Jørgen Lange Thomsen, dog efter at have forelagt oplysninger fra obduktionsrapport, findestedsundersøgelser og øvrige oplysninger fra sagen og retssagerne for ham. Han bakkes op af den anerkendte, britiske professor i retsmedicin Peter Vanezis fra Queen Mary University of London.

Ifølge begge kan Anders Mark Hansen tidligst være død klokken 22.

Anders Mark Hansen blev kun 22 år. Foto: Kompagniet/TV 2

Spørger man Jørgen Lange Thomsen, burde Anders Mark Hansen være død efter midnat - formentlig omkring klokken to om natten.

Selv hvis man lægger en sikkerhedsmargin ind på plus/minus fire timer, kan Anders Mark Hansen, ifølge Jørgen Lange Thomsen, tidligst være død klokken 22. De to retsmedicinere, som var engageret under drabsefterforskningen, nåede også frem til, at dødstidspunktet måtte være klokken 23.50 fredag aften - og tidligst 21.50.

Vandtætte alibier

I det tidsrum, hvor eksperterne altså vurderer, at drabet er sket, har både Thorsten Thomsen og en mand, der blev idømt to års fængsel for ikke at forhindre drabet, vandtætte alibier.

- Vidner har set dem forlade skoven ved 18-tiden, og for så vidt angår min klient, bliver han kørt tilbage til Store Heddinge, hvor han bor, møder en tidligere kollega, som kører ham op på Fjorden (en lukket psykiatrisk afdeling, red.), hvor han er indlagt på det tidspunkt. Det sker klokken 19.50, og der går flere dage, før han forlader stedet igen, siger Thorsten Thomsens forsvarer.

Tidligere drabschef: Ikke noget at komme efter Fællesskoven på Stevns blev finkæmmet efter drabet på Anders Mark Hansen i begyndelsen af marts 2012. Foto: Per Rasmussen Ove Pedersen var efterforskningsleder på den bestialske drabssag. - Det er selvfølgelig hans ret, men jeg mener ikke, at der er noget at komme efter. Sagen er prøvet i tre instanser, så jeg tror ikke, at der kommer noget ud af det. Der er en masse beviser, som de ikke kommer ind på i dokumentaren, siger den pensionerede kriminalkommissær og drabschef til Ekstra Bladet.

Thorsten Thomsen og hans forsvarsadvokat har forsøgt to gange tidligere uden held at få Den Særlige Klageret til at genåbne sagen. Denne gang er de mere fortrøstningsfulde:

- De nye ekspertvurderinger stiller rigtig mange spørgsmål, men gør i hvert fald, at jeg når den konklusion, at han ikke kan have dræbt Anders mellem klokken 17 og 18, som er lagt til grund ved by- og landsret.

- Det er ikke hverdagskost, at klageretten genoptager i særdeleshed drabssager, men det er så afgørende oplysninger, som peger på, at min klient er uskyldigt dømt. Jeg har bedt om en hastebehandling af spørgsmålet med opsættende virkning, siger Mikkel Holm Nielsen, som altså vil have afbrudt Thorsten Thomsens afsoning.

Han stod i forvejen til prøveløsladelse til sommer efter at have afsonet to tredjedele af den lange fængselsstraf.