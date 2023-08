Stik i brystet dræbte 39-årig mand

En 51-årig mand er anholdt og sigtet for drab. Drabet er sket på Thorvaldsvej i et villakvarter i Søndersø på det nordvestlige Fyn. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skulle drabet være sket ved knivstik

En 51-årig mand nægter at have slået en 39-årig mand ihjel torsdag eftermiddag i Søndersø. Manden fremstilles for lukkede døre ved Retten i Odense

RETTEN I ODENSE (Ekstra Bladet): Et stikvåben stukket ind i venstre side af brystet var den direkte årsag til, at en 39-årig mand fra Fredericia torsdag afgik ved døden i en villa i Søndersø på Nordfyn.

Det fremgår af sigtelsen mod en 51-årig mand oplæst under et grundlovsforhør ved Retten i Odense, inden dommeren valgte at lukke dørene.

Den 51-årige drabssigtede mand blev anholdt torsdag omkring klokken 16.15 i en villa på Thorvaldsvej i Søndersø. Den 39-årige mand var på det tidspunkt stadig i live, men svært tilskadekommen og afgik senere ved døden.

I grundlovsforhøret nægtede den 51-årige mand manddrab, som han er sigtet for, men erkender i en vis grad uagtsomt at have forvoldt en andens død. I grundlovsforhøret kom han ind i sorte maosko uden strømper, sorte bokser, en sort trøje og med højre arm i en blåfarvet slynge og plaster på den ene hånd.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har der været en diskussion og et opgør mellem de to mænd, uden at der var andre til stede i villaen. Det skulle ifølge en person tæt på den 51-årige bunde i et årelangt nag mellem de to mænd.

Fyns Politi var torsdag aften og natten til fredag massivt til stede i villaen på Thorvaldsvej for at foretage tekniske undersøgelser og sikre spor. Særligt havde teknikerne fokus på entreen og et område lige uden for i indkørslen, som var oplyst.

Fra anklagemyndigheden vil der være krav om, at den 51-årige varetægtsfængsles, hvilket retsformanden senere fredag ventes at tage stilling til.