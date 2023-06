Stik- og slagvåben: Fem mænd anholdt

Politiet formoder, at der er tale om to grupper fra det kriminelle miljø

Politiet rykkede mandag aften ud til et større slagsmål ved Ceres-krydset i Aarhus, hvor der blandt andet blev brugt stik- og slagvåben.

Her blev fem mænd anholdt, og to af dem - en 21-årig og en 26-årig mand - fremstilles tirsdag i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

Østjyllands Politi efterlyste mandag aften vidner til 'et muligt overfald', men uddybede ikke deres tilstedeværelse ved Ceresbyen yderligere.

Tirsdag morgen har de delt flere detaljer om hændelsen i en pressemeddelelse.

Bat og knive

Anmeldelsen indløb 19.04, og den lød på, at der var opstået slagsmål mellem flere mænd, efter to biler var stødt sammen i krydset.

Ifølge vidneudsagn var flere af mændene bevæbnet med bat og knive.

Efterfølgende blev fem mænd mellem 16 og 26 år anholdt - nogle af dem på stedet, imens andre efterfølgende blev fundet og anholdt på adresser i Aarhus.

Politiet oplyser, at der er blevet sikret spor på stedet, ligesom der er blevet indsamlet videomateriale og vidneforklaringer. De to involverede biler undersøges nu nærmere.

'Utilstedeligt'

- Det er fuldstændigt utilstedeligt, at man på den måde angriber hinanden med våben midt i Aarhus, og derfor prioriterer vi selvfølgelig også den her sag meget højt, lyder det fra vicepolitiinspektør Anders Uhrskov i pressemeddelelsen.

- Det tyder på, at der var tale om en bevidst påkørsel, og at to grupper af mænd fra det kriminelle miljø har haft et sammenstød.

Der var umiddelbart ikke nogen, der kom alvorligt til skade i forbindelse med slagsmålet.

Efter episoden TV 2 Østjylland kommet i besiddelse af en video fra stedet, hvor man ser en sortklædt mand trampe forruden ind på en bil.

