Stjålet blodprøvetransport fundet efterladt i mose

Politiet mener, at nogen har kørt ræs i den

Meget skal man se i København, men en efterladt blodprøvetransport i en mose er et af de sjældnere syn.

Ikke desto mindre er det, hvad man kan finde omkring Moseskellet og Grønnemose Allé, der ligger ned til Utterslev Mose i Københavns nordvestkvarter.

- Den blev meldt stjålet i dag, siger vagtchef ved Københavns Politi Dyre Sønnicksen.

- Man kan se i græsset, at der er kørt ræs. Og så er forhjulene røget ud i vandet, og man har ikke kunne køre videre, siger vagtchefen.

Politiet fik anmeldelsen klokken 19.50 søndag aften og er stadig til stede ved bilen. Her har teknikere lavet sporsikring.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Privatfoto

Der er ingen umiddelbare skader på bilen, men undervognen har været en tur i jorden, da den er kørt i vandet.

Dyre Sønnicksen fortæller desuden, at det første stykke arbejde bestod i at finde ud af, hvem der ejer bilen. Det viser sig at være regionslageret hos Region Hovedstaden, der holder til i Glostrup, og som nu skal hente den.

Det vides ikke, om bilen er blevet stjålet ved lageret, men vagtchefen formoder, at den i hvert fald er stjålet i Københavns Politis kreds.