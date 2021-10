Stjal 10 tons tøj

Fire personer er idømt fængselsstraffe på mellem et og halvandet år. Tiltalen lyder på, at de har stjålet cirka 10 tons genbrugstøj fra affaldscontainere

Fire unge mænd i 20'erne er dømt for organiseret tyveri begået mod genbrugstøjcontainere.

Tiltalen lød på cirka 10 tons stjålet tøj, men politiet har kun beslaglagt seks tons tøj, som skulle være gået til velgørende formål.

Dommen faldt i Københavns Byret. Og udover fængselsstraf på mellem et og halvandet år blev to af mændene udvist med et indrejseforbud gældende i seks år, mens de to andre blev udvist med et indrejseforbud gældende i 12 år. Alle fire mænd er polske statsborgere.

- Det er en omfattende sag om systematisk tyveri af tøj, som de dømte har stjålet fra forskellige nødhjælpsorganisationer med det formål at smugle det ud af Danmark og sælge det videre til andre. Det har vi nu fået sat en stopper for, og jeg er tilfreds med den dom, som retten er nået frem til, lyder det fra anklagerfuldmægtig Anna-Lisa Marx fra Anklagemyndigheden ved Københavns Politi.

De fire mænd har stjålet tøj fra containere flere forskellige steder. For eksempel Roskilde, Falster og forskellige steder i København.

Artiklen fortsætter efter billedet ..

Det tøj politiet beslaglagde. Foto: POLITIFOTO

Kopier af nøgler

Gruppen af mænd havde på en måde anskaffet sig kopier nøgler til containerne.

En dag begyndte Røde Kors at undre sig over, hvor deres genbrugstøj var blevet af. Containerne var næsten tomme, når de skulle tømmes. Genbrugstøj regnes for at have en kilopris på cirka ni kroner, så værdien af tyverierne er opgjort til 43.898 kr.

To af mændene blev næsten taget i fersk gerning, da de 28. marts i Roskilde blev anholdt, umiddelbart efter de havde tømt flere tøjcontainere for sække med tøj.

Herefter efterlyste man de to andre. De blev varetægtsfængslet henholdsvis 16. juli og 11. august.