Stjal for 660.000 kroner: Nu skal de i brummen

To mænd i 30'erne er blevet dømt for flere tyverier af stilladser og værktøj

En 32-årig og en 34-årig mand er blevet fundet skyldige i i alt 16 tyverier fra byggepladser og lagre i Nordjylland.

Tyverierne fandt primært sted i 2022, og særligt byggepladser i Aalborg-området og Vendsyssel stod for skud. I alt stjal de to mænd stilladser og værktøj for 660.000 kroner.

Det skriver Nordjyske.

Således er den 32-årige blevet idømt to års fængsel, imens den 34-årige er blevet idømt et år og otte måneders fængsel.

Taget på fersk gerning

De to mænd var under tyverierne maskerede, og dét, kombineret med at de slog til i nattens mulm og mørke, gjorde det ikke helt nemt for politiet at opklare sagen ud fra overvågningsmateriale.

Dog lykkedes det politiet at finde frem til tre biler, som, de mente, gerningsmændene benyttede ved deres tyverier. Og uden tyvene vidste det, monterede politiet gps-trackere på to af bilerne.

Det førte til, at de to mænd en julinat sidste år blev taget på fersk gerning, da de var på vej væk fra en byggeplads med en traileren fuld af stilladser.

Erkender delvist

Den 32-årige har udelukkende erkendt at have medvirket til det tyveri, de blev taget i, samt nogle overtrædelser af færdselsloven.

Han kunne dog ikke redegøre for, hvor han havde fået de 20 stilladser fra, som, politiet på hans telefon kunne se, han havde solgt.

Den 34-årige erkendte en del af forholdene i sagen.

Efter 10 måneders varetægtsfængsling blev de to mænd løsladt efter strafudmålingen. Dette har anklageren i sagen dog anket til landsretten.

