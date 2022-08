Stjal identiteter fra døde babyer: Mistænkt i vild spionagesag

En mand har i knapt 30 år haft sikkerhedsgodkendelse og dermed adgang til flere militære hemmeligheder under falsk navn. Anklagemyndigheden frygter, at der tale om et ægtepar, som er russiske spioner

En opsigtsvækkende sag har ramt USA.

Nærmere bestemt den lille ø-stat i Stillehavet Hawaii. Her skal ægteparret Walter Primrose og Gwynn Morrison fra Texas nemlig snart på anklagebænken, hvor de er mistænkt for på udspekuleret vis at have tilranet sig adgang til militær-hemmeligheder, som ifølge anklageren skulle bruges til landsskadelig virksomhed.

Mistanken om spionage mod USA er kun blevet styrket efter nogle mystiske fund i parrets hjem, hvor de fredag ifølge nyhedsbureauet AP blev anholdt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

På dette billede ses ægteparret ifølge anklagemyndigheden iført KGB-uniformer fra det tidligere Sovjetunionen. Foto: Ritzau Scanpix

Optræder i KGB-uniformer

Her blev der blandt andet fundet fotografier af ægteparret, hvor de bærer KGB-uniformer. Fotografierne menes at være blevet taget i 80'erne, har en ekspert estimeret overfor amerikanske CBS News.

Annonce:

Foruden det foruroligende fotografi blev der under politiets ransagning af parrets hjem på Hawaii blandt andet også fundet dokumenter med kodesprog og et kort over militærbaser.

Da Walter Primrose og Gwynn Morrison umiddelbart efter anholdelsen blev afhørt hver for sig, sagde manden 'flere ting, der tyder på spionage', lyder det fra forbundsanklager på Hawaii Wayne Myers.

- Vi mener, at den tiltalte åbenbart er ret dygtig til at efterligne andre mennesker, skaffe statslige id-dokumenter, bedrageri og at undgå at blive opdaget. Han kan - siger vi uden at være sikre - have nogle bekymrende udenlandske forbindelser. Og hvis han har det, kan han måske bruge dem til at få hjælp.

Stjal identiteter

Netop Walter Primrose har siden 1994 og frem til sin anholdelse arbejdet for den amerikanske kystvagt på flyvebasen Barbers Point, hvor han blev givet en sikkerhedsgodkendelse, så han uden problemer kunne gå på jagt i arkiverne efter strategisk viden om USA's militære tilstedeværelse på Hawaii.

Annonce:

Walter Primrose blev dog ikke ansat på basen under sit sande navn. Den dengang 39-årige Primrose udgav sig nemlig for at være den 12 år yngre Bobby Fort. Både Primrose og konen havde fået fat i fødselscertifikater fra døde texanske babyer, som de i 1987 overtog identiteterne på.

I virkeligheden døde Bobby Fort blot tre måneder gammel flere årtier forinden. Konen Gwynn Morrison udgav sig for at være Julie Montague - en pige, som døde efter tre uger i 1968.

Alt det skete i midten af 80'erne da ægteparret var gift under deres rigtige navne. I 1988 blev de to svindlere så gift på ny under deres nye identiteter i den texanske by Austin. Herefter er det usikkert, hvor ægteparret drog hen, frem til at de i 1994 flyttede til Hawaii.

Ifølge en af Gwynn Morrisons bekendte skulle Morrison have opholdt sig flere år i Rumænien i netop 80'erne, da landet var en del af Sovjetunionen. Det er dog blevet blankt afvist af Morrisons advokater.

Ægteparret nægter desuden at være spioner. De er varetægtsfængslet uden mulighed for kaution frem mod retssagen.