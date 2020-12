Stjal julegaver fra forulykket bil

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tirsdag aften kørte 48-årig kvinde galt, da hun kørte galt på Ringvej Syd ved Regstrup på Sjælland.

Men som om at det ikke var nok med uheldet, der betød, at den 48-årige kvinde måtte køres på sygehuset med ambulance, var der også et par langfingrede typer på spil.

For da kvinden senere blev genforenet med sin bil, kunne hun konstatere, at de julegaver, der lå i bilen, da hun kørte galt, var væk.

Det fortæller kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard til Ekstra Bladet.

Efterladt i grøft

Uheldet skete, da kvinden på grund af mørke og regn overså, at vejen hun kørte på endte i et T-kryds.

Derfor endte hun i grøften, og flere forbipasserende kom hende straks til undsætning.

- Kvinden bliver kørt til tjek på sygehuset, imens bilen bliver efterladt og senere bugseret op af grøften. Og der er der i mellemtiden nogen, der er kommet forbi den åbne bil og er blevet fristet., fortæller Martin Bjerregaard.

- Det er frækheden i, at man løber med julegaverne, inden bilen er bugseret væk, der overrasker en, fortæller han.

Ikke hjælpere

Der var naturligt mange mennesker involveret, da kvinden skulle hjælpes ud af den forulykkede bil.

Men Martin Bjerregaard kan dog ikke få sig selv til at tro på, at det er nogle af hjælperne, der skulle være løbet med julegaverne:

- Jeg tror ikke, at hjælperne har været langfingrede.

Julegaverne havde en værdi på minimum 1000-1500 kroner, som kvinden atter må ud og finde.

Heldigvis slap hun fra ulykken uden alvorlige skader.

Var det dine julegaver, der blev stjålet? Skriv til Ekstra Bladet på 1224@eb.dk