Stjal sin døde mor

En 55-årig mand fra det sydlige Sverige havde så svært ved at skilles fra sin afdøde mor, at han endte med at bytte hendes kiste ud med en anden.

Det skriver svenske SVT.

Manden havde i længere tid passet sin mor i hjemmet og kunne ikke beslutte sig for, hvor hun skulle begraves. Endelig efter flere måneder blev det besluttet, at begravelsen skulle foregå i vinterhalvåret 2021 i Vittinge Kirke i Heby Kommune.

Mærkværdig kiste

Da bedemændene havde bragt kisten med moderen over i en hal, hvor den skulle stå indtil begravelsen, fik manden 20 minutter alene til at sige farvel.

Men da bedemændene efterfølgende tog kisten og forlod stedet, opdagede de nogle underlige ridser på kisten og et mærkat, der så anderledes ud.

Det viste sig, at manden havde udskiftet kisten, og at han med en specialbygget vogn havde transporteret den rigtige kiste med sin afdøde mor tilbage til sin egen have, hvor den stod under en presenning.

- Der er ikke i ens tankegang, at nogen skal snyde en på sådan noget. At man planlægger sådan noget, det er uforståeligt for mig, siger bedemanden til mediet.

Den sørgende mand er nu idømt dagbøder for krænkelse af freden. Hvor store de bøder er, melder historien ikke noget om.