Stjal strøm for en formue til dyrkning af skunk

Det kræver rigtig meget strøm til varme-lamper, når der skal dyrkes hamp-planter i kølige Danmark.

Derfor stjal bagmændene til fire skunk-gartnerier på Fyn strøm for 437.000 kr., mens tusindvis af hamp-planter voksede på de illegale gartnerier, så de eftertragtede topskud kunne høstes og tørres til skunk, der er stærkere end almindelig marihuana.

Fem formodede hovedmænd bag skunk-produktionen på Fyn stilles mandag for Retten i Odense, hvor de er tiltalt for deres forskellige roller i skunk-produktionen i lokaliteter i Vissenbjerg, Glamsbjerg, Middelfart og Næsby.

Anklagemyndigheden har beregnet, ifølge tiltalen, at der kunne høstes planter med et samlet udbytte svarende til 178 kilo hash. De tiltalte nægter sig skyldige. De tiltalte er to danskere og tre af udenlandsk herkomst. Den ene kræves udvist.

Mindst fire andre gerningsmænd er tidligere dømt i sagen, blandt andre en 32-årig sønderjyde, der fik to et halvt års fængsel i maj.

Stillede lokaler til rådighed

En 40-årig direktør, der har en stribe af konkurser bag sig, spillede, ifølge tiltalen, en vigtig rolle i skunk-produktionen, idet han stillede lokaler til rådighed for tre af gartnerierne. De øvrige tiltalte indrettede væksthuset, købte udstyr og passede og høstede planterne, lyder tiltalen.

Fyns politi slog til mod skunk-gartnerierne 3. og 5. marts sidste år. På adressen i Vissenbjerg fandt politiet 4471 hamp-planter, 320 gram tørrede topskud, otte kilo skunk og et kilo krystalliseret skunk.

Ifølge anklageskriftet var gartneriet i Vissenbjerg i drift i godt fire måneder, og bagmændene havde investeret 700.000 kr. i udstyr, inden produktionen blev sat i gang.

Strømmen føres udenom elmåleren, når der dyrkes skunk i Danmark. Et usædvanligt højt elforbrug ville hurtigt sætte politiet på sporet. Billedet er fra et tidligere beslaglagt dansk skunkgartneri. Politifoto

De tre øvrige gartnerier var noget mindre end det i Vissenbjerg. I Glamsbjerg fandt politiet 492 planter til en produktion svarende til 14 kilo has, i Middelfart 801 planter svarende til 22 kilo hash og i Næsby 213 planter, der kunne give skunkt svarende til seks kilo hash.

Den 40-åriges forsvarer, advokat Mette Grith Stage, siger, at han nægter sig skyldig. Han ser frem til at få sagen afgjort efter en lang varetægtsfængsling under meget restriktive vilkår grundet Covid-19, hvor Kriminalforsorgen har afskåret de indsatte fra at få besøg af familien.