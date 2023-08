Stødte sammen i svævebane

Politi, ambulance og redningsfok rykkede torsdag aften ud til en svævebane ved Kragerup Gods på det vestlige Sjælland, efter at to mænd var stødt sammen i svævebanen.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

- Klokken 18.35 kom alarmopkaldet om, at to mænd var kørt sammen på en svævebane ved Kragerup Gods. Politi, En 59-årig mand fra Søborg blev reddet ned fra reposen på svævebanen og kørt i ambulance til behandling for en skade i benet. Den anden part i ulykken, en 49-årig mand fra Gørlev kørte selv på skadestuen til tjek, men havde umiddelbart ingen alvorlige skader, skriver politiet.



Politiet lukkede forlystelsen og afhørte parter og vidner. En rapport skal afklare, om der er sket brud på sikkerhedsreglerne, og Arbejdstilsynet undersøger uheldsstedet.