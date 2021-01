Større forsinkelser: Person ramt af tog

Togtrafikken til og fra København er torsdag eftermiddag ramt af problemer vest for København efter en personpåkørsel.

Det oplyser DSB.

Hovedstadens Beredskab oplyser, at 'det ikke var lige så alvorligt som først antaget', og at en person er blevet overdraget til Region Hovedstadens Akutberedskab.

Thomas Hjermind, vagtchef ved Københavns Politi, oplyser til Ekstra Bladet, at personens tilstand pt. er ukendt.

Togtrafik forstyrret

I en periode kørte der hverken fjerntog eller s-tog til og fra stationen. Togdriften er siden blevet genoptaget, men man må forvente forsinkelser, oplyser DSB.

Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at en ambulance er kørt fra stedet, og at beredskabet også er ved at forlade stationen. Politiet er dog stadig til stede, og to tog holder stadig stille på stationen.