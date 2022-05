Større politiopbud: I dag begynder sagen imod sextiltalt hooliganleder

Her til formiddag begyndte sagen, hvor en nu 29-årig hooliganleder er tiltalt for en række grove seksuelle overgreb. Sagen kører ved Retten i Glostrup, og ved sagens begyndelse har politiet haft udkommanderet en styrke for en sikkerheds skyld.

I sagen kræves han idømt forvaring.

I alt er der 14 ofre - 12 mindreårige drenge og unge mænd samt to kvinder - nævnt i det oprindelige anklageskrift.

Episoderne, der er nævnt i anklageskriftet, strækker sig fra 2013 og frem til i år.

Den tiltalte har tidligere nægtet sig skyldig.

Denne 29-årige mand er tiltalt for en lang række seksuelle overgreb. Foto: Privatfoto

Anklageskriftet beskriver, hvordan flere af ofrene efter politiets opfattelse gentagne gange har været udsat for særdeles brutale overgreb. I adskillige tilfælde over en årrække.

Et af ofrene er således blevet udsat for overgreb i perioden fra august 2017 og frem til februar 2021. Her er der tale om voldtægt, hvor den tiltalte angiveligt samtidig har holdt offeret i et hårdt halsgreb.

Ved andre episoder har den 28-årige ifølge anklageskriftet udført både oral- og analsex på ofrene mod deres vilje.

Før retssagens begyndelse oplyste mandens forsvarer, at hendes klient gerne vil udtale sig og forklare sig om sagen i rettem.