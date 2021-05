Største angreb i USA's historie: 'Ville ikke skabe problemer'

En af USA's største olieledninger er i weekenden blevet deaktiveret efter et cyberangreb, som har lukket firmaet ude af deres egne systemer.

The Colonial Pipeline, som løber fra Houston i Texas i syd til New Jersey i nordøst står for omkring 45 procent af brændstofforsyningen på den amerikanske østkyst, gik fredag offline efter angrebet, og firmaet bag forventer først at være oppe at køre igen i slutningen af ugen.

Ifølge Washington Post kalder flere eksperter angrebet for 'det størst kendte angreb på USA's energi-infrastruktur nogensinde' og angrebet er så bekymrende, at også præsident Joe Biden har erklæret undtagelsestilstand på grund af situationen, hvor man frygter, at det kan føre til stigende oliepriser og hamstring af benzin op langs østkysten.

Siden angrebet i fredags har det vist sig, at en gruppe, der kalder sig DarkSide, står bag.

Det skriver BBC.

'Vil bare tjene penge'

Gruppen har ifølge mediet taget ansvaret for angrebet på deres hjemmeside, hvor de erklærer, at hensigten ikke har været at skabe problemer for den amerikanske befolkning.

- Vores mål er at tjene penge, ikke at skabe problemer for samfundet, lyder det fra gruppen.

Angrebet er et såkaldt ransomware-angreb, hvor gruppen har skaffet sig adgang til store mængder data, hvorefter de har ændret adgangskoderne til systemet, så Colonial Pipeline ikke selv kan få adgang.

Dronefoto af Colonial Pipelines beholdere i Woodbine i delstaten Maryland. Foto: Drone Base/Reuters/Ritzau Scanpix

DarkSide har derfor krævet 'løsepenge' mod at give firmaet adgang igen. Derudover skal de have lavet en kopi af en stor mængde data, som de truer med at slippe løs på internettet, med mindre de modtager et andet større beløb.

Ikke politisk formål

FBI har ifølge BBC bekræftet, at DarkSide står bag angrebet, og at man arbejder på at opklare sagen.

Flere eksperter har haft mistanke om, at Rusland kan stå bag angrebet, da flere spor peger i retning af, at DarkSide er baseret i Rusland.

Gruppen selv afviser dog at have et politisk mål.

'Vi deltager ikke i geopolitik, der er ingen grund til at forbinde os til en etableret regering og forsøge at finde frem til vores motiver,' lyder det fra gruppen ifølge BBC.

Ifølge ABC betegner DarkSide deres eget virke som 'Robin Hood'-inspireret, da de hævder at give en del af de penge, de får for deres aktioner, til velgørenhed.