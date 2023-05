Stoffer i kvindes drinks: Dumpede to mænds tilståelse

Politiets anklager afviser mandag tilståelser fra to mænd, der er sigtet for at blande stoffer i kvindes drinks på en københavnsk natklub. Derfor udsættes sagen

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): - Jeg mener simpelthen ikke, at der er tale om en tilståelse!

Det fastslog anklager Michella Winther-Hinge mandag i byrettens retssal 12

Her skulle sagen mod to 35-årige mænd være blevet afsluttet klokken 15.30. Det var forventet, at de sigtede i løbet af to timer ville erkende, at de i to omgange, 'i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse' havde blandet amfetamin og metamfetamin i en kvindes drinks på natklubben.

Det skulle være sket 10. januar i år på natklubben SoHo House.

Men efter de to mænd i dag afgav deres forklaring, måtte anklager Michella Winther-Hinge til sin åbenlyse ærgrelse afbryde retsmødet og udsætte sagen efter lange og ophedede diskussioner mellem anklager og de to forsvarere.

Det skyldes, at de sigtede, der rigtig nok erkender at have blandet stofferne i kvindens drinks uden hendes vidende, ifølge deres forklaring ikke havde en forudgående aftale om, at de skulle gøre det.

- Det er ikke noget, der var aftalt. Det er bare noget, der sker. Vi skulle jo have en fest, lød den ene af de sigtedes forklaring.

- Vi skulle jo have en fest

Den pågældende aften skulle være startet på restauranten Sticks n' Sushi, hvor de to mænd i selskab med flere kammerater, allerede havde startet 'festen' med drinks og stoffer. Den forurettede kvinde, som den ene af de sigtede efter sigende har kendt i omtrent ti år, skulle senere være sluttet sig til selskabet.

Her skulle hun ifølge mændene have sagt, at hun ville have 'noget andet' end drinks, hvorefter den ene skulle have tilbudt, hvad han troede var MDMA, men som i virkeligheden var amfetamin.

- Jeg ligger posen frem, og hun siger ’Ej stop nu, ikke så åbenlyst’, sagde den ene 35-årige.

Senere skulle de tre parter have taget videre på natklubben SoHo, hvor de to mænd uafhængigt af hinanden skulle have blandet stofferne i hendes drinks.

- Jeg var klar over, at han ville putte det i hendes (forurettedes red.) drink, og at han selv ville tage noget. Vi havde en fælles opfattelse af, at det skulle være en festlig aften, forklarede den anden mand.

De to mænd forklarede desuden, at de 'ofte' har festet sammen med den forurettede, hvor hun efter hendes opfattelse også tog stoffer. Alligevel erkender de, at de hverken spurgte hende eller fortalte hende, at de havde blandet stofferne i hendes drink.

'Hvad har I givet mig?'

Kvinden begyndte i løbet af aftenen at opleve synsbesvær, gangbesvær, svimmelhed, tvangstanker, muskelsmerter og rysten fra kroppen. Det forskrækkede hende.

Mandag kom det frem i retten, at hun i den forbindelse skulle have skrevet en SMS til den ene af de sigtede og spurgt: 'Hvad har I givet mig?'.

Den sigtede svarede: 'Hvad snakker du om, jeg har ikke givet dig noget. jeg siger sandheden'

Dagen efter henvendte kvinden sig på Amager Akutmodtagelse, hvor man på baggrund af en urinprøve fandt stofferne i kroppen på hende.

- Skal vi så ikke bare kalde en skovl for en skovl og sige, du løj, spurgte forsvarer Kåre Pihlman.

- Jo, svarede manden og erkendte, at han skammede sig over episoden.

Alligevel mente anklager Michella Winther-Hinge ikke, at der i de sigtedes forklaringer var en uforbeholden tilståelse i overensstemmelse med de sigtelser, anklagemyndigheden har rejst i sagen.

- Derfor mener jeg, at sagen er bedre egnet som en domsmandssag. Så jeg har valgt at trække sagen, og nu vil jeg tage hjem og udarbejde et anklageskrift, sagde Michella Winther-Hinge til Ekstra Bladet efter retsmødet i byretten.